Белосток, , 12:49 — REGNUM

В субботу 20 июля в польском городе Белостоке состоялся «Марш равенства» (гей-парад), в котором приняли участие от 700 до 800 человек. По маршруту следования гей-парада собрались несколько сотен контрдемонстрантов, в том числе приехавшие из других мест.

Противостояние двух демонстраций переросло в беспорядки, главной движущей силой которых стали футбольные фанаты. Участники гей-парада тоже вели себя достаточно агрессивно. Полиция пыталась предотвратить нападение на гей-парад. Со стороны футбольных фанатов в полицейских полетели камни, петарды, бутылки, яйца, брусчатка и даже цветочные горшки.

Непосредственно во время беспорядков были задержаны 20 человек, четыре из них подозреваются в совершении преступлений — в грабеже и нарушении неприкосновенности сотрудников правоохранительных органов. Позже на основании данных, полученных с камер наблюдения, были задержаны ещё пять человек.

19 человек оштрафованы, против двоих возбуждены уголовные дела, ещё по четырём проводится проверка. Ещё один человек, подозреваемый в избиении 14-летнего подростка, объявлен в розыск. Полиция опубликовала его фотографии.

Как пояснил изданию Gazeta.pl пресс-секретарь комендатуры воеводской полиции в Белостоке надкомиссар Томаш Крупа, сообщения в интернете о погибших не соответствуют действительности. Серьёзное ранение получила только одна женщина-полицейский, которая прибыла на помощь местной полиции из Варшавы.

Слова надкомиссара о заранее прибывших из Варшавы подкреплениях, и о том, что полиция заблаговременно блокировала все вокзалы в городе, косвенно подтверждают слова комментаторов в сети о спланированном характере произошедшего.

Польский Епископат католической церкви осудил произошедшее, но многие священники в частном порядке высказывают мнение, что «ЛГБТ — это враги, от которых нужно защищаться».

Произошедшее вызвало бурную реакцию не только в Польше, но и в зарубежной прессе. В частности, телекомпания CNN назвала Белосток одним из самых консервативных городов Польши — опорой правящей партии «Право и Справедливость».

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