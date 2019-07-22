Курган, , 12:48 — REGNUM

Житель Кургана за незаконную рубку 15 берёз приговорён к году и четырём месяцам лишения свободы. Также приговором суда, как орудие преступления, в доход государства конфискована бензопила, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Курганской области.

Судом установлено, что 13 сентября 2018 года 44-летний житель Кургана на территории городских лесов в микрорайоне Утяк без разрешительных документов на дрова срубил бензопилой 15 сырорастущих берёз общим объемом 4,6 кубометра, причинив своими действиями ущерб на сумму свыше 57 тыс. рублей.

Мужчина был задержан сотрудниками МБУ «Курган Лес» во время погрузки деревьев в автомобиль «Газель», принадлежащий его знакомому.

Курганский городской суд вынес в отношении «чёрного лесоруба» приговор по п."г» ч.2 ст.260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений в крупном размере»). С учётом прежней судимости, мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 4 месяца в исправительной колонии строгого режима. Изъято и орудие преступления — бензопила.