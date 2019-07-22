Иркутск, , 12:39 — REGNUM

Помимо мощнейшего наводнения, накрывшего Иркутскую область, паводок принёс с собой еще одно очень неприятное последствие: нашествие змей. По данным сайта МО Чунский район, сообщения от жителей поселений, расположенных на берегу реки, стали поступать сразу после того, как вода пошла на убыль.

МО Чунский район Администрация «В частности, в Единую дежурно-диспетчерскую службу Чунского района обращались главы Балтуринского и Октябрьского муниципальных образований. В соцсетях также встречаются сообщения о появлении змей на подворьях и улицах частного жилого сектора подтопленных поселений. У кого-то змея укусила собаку, кто-то убил гадюку лопатой. Скорее всего, пресмыкающихся привлекает повышенная влажность земли».

По словам специалистов, на территории Чунского района распространены только два вида змей: гадюка и ужи, но к людям «выходят» именно гадюки. На этот случай в районе имеется всего пять доз противоядия (одна находится в Новобалтурино, одна — в Мухино и три — в приемном отделении районной больницы в р. п. Чунский).

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области действует режим ЧС федерального значения в связи с мощнейшим наводнением, накрывшим регион с 26 июня. Вода зашла в более 100 населённых пунктов, более 38 тысяч человек признаны пострадавшими.