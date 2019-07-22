Иркутск, 22 июля 2019, 12:39 — REGNUM

Помимо мощнейшего наводнения, накрывшего Иркутскую область, паводок принёс с собой еще одно очень неприятное последствие: нашествие змей. По данным сайта МО Чунский район, сообщения от жителей поселений, расположенных на берегу реки, стали поступать сразу после того, как вода пошла на убыль.

«В частности, в Единую дежурно-диспетчерскую службу Чунского района обращались главы Балтуринского и Октябрьского муниципальных образований. В соцсетях также встречаются сообщения о появлении змей на подворьях и улицах частного жилого сектора подтопленных поселений. У кого-то змея укусила собаку, кто-то убил гадюку лопатой. Скорее всего, пресмыкающихся привлекает повышенная влажность земли».
Администрация МО Чунский район

По словам специалистов, на территории Чунского района распространены только два вида змей: гадюка и ужи, но к людям «выходят» именно гадюки. На этот случай в районе имеется всего пять доз противоядия (одна находится в Новобалтурино, одна — в Мухино и три — в приемном отделении районной больницы в р. п. Чунский).

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области действует режим ЧС федерального значения в связи с мощнейшим наводнением, накрывшим регион с 26 июня. Вода зашла в более 100 населённых пунктов, более 38 тысяч человек признаны пострадавшими.