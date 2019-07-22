Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО, , 12:25 — REGNUM

На Ямале перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в преступлениях сексуального характера относительно бывшей жены и малолетнего внука. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по ЯНАО.

По данным следствия, в городе Лабытнанги 24 ноября 2018 года 56-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил бывшую жену, пытаясь её изнасиловать. Спустя сутки, он, будучи пьяным, совершил в отношении малолетнего внука насильственные действия сексуального характера.

Обвиняемому проведена судебно-психиатрическая экспертиза, результаты которой показали, что мужчина в момент преступлений мог осознавать свои действия и руководить ими.

Пострадавшим оказана психологическая помощь. В отношении ребенка проведены реабилитационные мероприятия.

Мужчина обвиняется по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 131 УК РФ («Покушение на изнасилование») и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Совершение иных действий сексуального характера с применением насилия и с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенных в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»).

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.