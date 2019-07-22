Чебоксары, , 12:10 — REGNUM

В Чувашию летняя жара вернётся, но продержится недолго. Тепло принесёт северный антициклон, сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

В ближайшие дни в Чувашии потеплеет, при этом сухую и теплую погоду в республику принесёт северный антициклон. 23 июля начнёт расти атмосферное давление, вероятность осадков уменьшится, а температура воздуха составит +21…+26 градусов тепла.

С 24 по 26 июля воздух может прогреться до 30-градусной отметки, ветер утихнет. Но затем погода станет ухудшаться: 26 июля, по прогнозам, холодный фронт принесет грозовые ливневые дожди, а 27 июля Европейская территория России окажется в северной воздушной массе, и температура воздуха понизится до 20 градусов. В начале августа ожидается потепление и вторая волна аномально жаркой погоды.

По словам Владимира Михайлова, в июле 2019 года есть схожесть с погодой 2015 года, когда тоже наблюдалась «отрицательная аномалия». В этом году средняя температура воздуха во второй декаде июля в Чебоксарах составила 18,3 градуса — это самое низкое значение с 2015 года. Четыре года назад в течение 20 дней показания термометров были значительно ниже климатической нормы, а дождей выпало вдвое больше среднемноголетних значений.

«Если аналогия с 2015 годом продолжится, то вместо жары нас ждёт дождливый и холодный август», — полагает синоптик-любитель.

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