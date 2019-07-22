Иваново, , 12:05 — REGNUM

Пять человек получили травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей, Lexus и Kia Rio, на регулируемом перекрестке улиц Кузнецова и 2-я Ефимовская в Иваново днём 20 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Ивановской области.

Как сообщается, 30-летний мужчина, водитель Lexus, допустил столкновение с корейским автомобилем, которым управлял 23-летний водитель. В результате травмы получили водитель и двое пассажиров Lexus, а также два пассажира, в том числе шестилетняя девочка, автомобиля Kia. Причина ДТП устанавливается. Уже известно, что водители были трезвы, однако у водителя Lexus не нашлось необходимых документов, а в Kia не все пассажиры оказались пристёгнуты.

Отметим, что в общей сложности 20−21 июля на дорогах Ивановской области произошло 14 аварий, травмы в них получили 20 человек.