Канберра, , 12:51 — REGNUM

Группа французских журналистов была задержана в понедельник, 22 июля, во время съемок акции протеста, участники которой блокировали угольный порт в северо-восточном штате Квинсленд в Австралии. Об этом передает агентство Reuters.

Журналист Хьюго Клеман сказал, что он и его команда французского общественного телеканала France 2 вели съемки для создания документального фильма экологической тематики об океанах, включая Большой Барьерный риф.

«Мы просто делали свою работу. Они говорят, что мы нарушили границы, но мы только снимали в общественном месте. Я не блокировал железную дорогу», — рассказал Клеман по телефону после своего освобождения под залог.

Позже в местной полиции подтвердили, что семь человек, в том числе четыре гражданина Франции, были обвинены в нарушении границы.