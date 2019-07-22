Чебоксары, 22 июля 2019, 11:55 — REGNUM
В Вурнарском районе Чувашии завершено расследование уголовного дела по факту гибели малолетнего ребёнка, который выпал из трактора и получил смертельные травмы. Фигурантом дела стал 35-летний мужчина, который управлял трактором и вину не признал, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии. Ранее отмечалось, что трактором управлял отец погибшего мальчика.
Перед судом предстанет 35-летний житель Вурнарского района, обвиняемый в причинении смерти по неосторожности. Следствие полагает, что в мае 2019 года, управляя колесным трактором «Беларус», обвиняемый перевозил своего четырёхлетнего сына в кабине трактора.
Следствием, которое вело следственное управление СКР по Чувашии, установлено, что в результате ребёнок выпал из оконного проема кабины, упав на соединение прицепа и получив смертельные травмы.
Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла 4 мая. Предварительно гостехнадзором Чувашии было установлено, что при движении мальчик зацепился за ручку лобового стекла и выпал из кабины трактора. Ребёнок получил закрытую черепно-мозговую травму и впоследствии умер в больнице.
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