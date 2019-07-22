Чебоксары, , 11:55 — REGNUM

В Вурнарском районе Чувашии завершено расследование уголовного дела по факту гибели малолетнего ребёнка, который выпал из трактора и получил смертельные травмы. Фигурантом дела стал 35-летний мужчина, который управлял трактором и вину не признал, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии. Ранее отмечалось, что трактором управлял отец погибшего мальчика.

Перед судом предстанет 35-летний житель Вурнарского района, обвиняемый в причинении смерти по неосторожности. Следствие полагает, что в мае 2019 года, управляя колесным трактором «Беларус», обвиняемый перевозил своего четырёхлетнего сына в кабине трактора.

«Перевозка осуществлялась в нарушение правил, установленных руководством по эксплуатации, согласно которому присутствие в кабине пассажира при работе трактора категорически запрещается. Пренебрегая данной нормой, на необорудованном месте для перевозки пассажира, он проявил преступную халатность и небрежность», — отмечают в надзорном ведомстве.

Следствием, которое вело следственное управление СКР по Чувашии, установлено, что в результате ребёнок выпал из оконного проема кабины, упав на соединение прицепа и получив смертельные травмы.

«Обвиняемый вину не признал, указывая на несовершенство конструкции кабины транспортного средства, послужившее причиной выпадения ребенка», — говорят в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла 4 мая. Предварительно гостехнадзором Чувашии было установлено, что при движении мальчик зацепился за ручку лобового стекла и выпал из кабины трактора. Ребёнок получил закрытую черепно-мозговую травму и впоследствии умер в больнице.

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