Посёлок городского типа Каргаполье, Курганская область, , 11:49 — REGNUM

В рабочем посёлке Каргаполье Курганской области местный житель совершил убийство своей сожительницы, ранил двух мужчин и покончил с собой. Причиной произошедшего конфликта стали личные отношения между потерпевшей и её сожителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Зауралью.

Трагедия произошла днём 19 июля 2019 года. Житель Каргаполья в состоянии алкогольного опьянения пришёл с ножом в дом, где в компании знакомых находилась его 42-летняя сожительница. Мужчина нанёс потерпевшей ножевые ранения, от которых она скончалась на месте. Затем ранил двух мужчин, находившихся в доме. После совершения убийства, нападавший покончил с собой.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 и ч.3 ст.30, п."а» ч.2 ст.105 УК РФ («Убийство» и «Покушение на убийство двух и более лиц»).

В рамках следствия будут установлены все обстоятельства случившегося, сообщают в СУ СКР по Курганской области.