Хасавюрт, Дагестан, , 11:41 — REGNUM

В Дагестане прервано газоснабжение в газопроводе в Хасавюртовском районе. Без газа остались жители трех сел — Тутлар, Кадыротар и Адильотар, сообщили ИА REGNUM 22 июля в пресс-службе регионального управления МЧС.

Причина отключения — авария. На сварном шве распределительного надземного газопровода высокого давления была обнаружена трещина. Вовремя прибывшие на место инцидента газовики перекрыли задвижку, утечка газа предотвращена, возгорания на месте аварии не произошло. В настоящее время ведутся восстановительные работы. Их обещают завершить к концу дня, 22 июля.

Между тем число абонентов, которые остаются без газоснабжения, составляет около 460. В трех селах проживают, по данным последней переписи населения, всего около 2600 человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года при аварии на газопроводе в дагестанском городе Избербаше остались без газа более 7600 человек.