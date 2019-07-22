Якутск, , 11:50 — REGNUM

Обвиняемый во взяточничестве бывший директор аэропорта Якутска Николай Местников, выступая в суде с последним словом, заявил, что брал взятки не из корыстных целей. А полученные таким образом 27 млн рублей потратил на благотворительность, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Экс-директор аэропорта Якутска Местников может получить срок — 15 лет

Обвиняемый уверен в том, что уголовное дело, возбужденное против него, связано с его участием в выборах в депутаты Госсобрания Якутии.

Подсудимый заверил, что не оказывал давления на потерпевших, которые якобы сами предложили помочь ему финансово в предвыборной кампании.

Он заверяет, что брал деньги лишь в «благородных целях». Все полученные 27 млн рублей Местников, по его словам, потратил на ремонт дорог, помощь детям-сиротам, многодетным, безнадзорным животным и другие благотворительные мероприятия.

Приговор Николаю Местникову огласят 30 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, прокурор на очередном заседании суда запросил для Местникова 15 лет реального срока и 400 млн штрафа. Бывшего директора аэропорта обвиняют в получении взятки и коммерческом подкупе.