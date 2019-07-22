Пермь, , 11:31 — REGNUM

В Пермском крае проводится доследственная проверка по факту смертельного несчастного случая, который произошел в ФБУ «Администрация Камского бассейна внутренних водных путей», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Уральском следственном управлении на транспорте СК России.

Утром 19 июля инженер-диспетчер упал в камеру шлюза, которая была заполнена водой. Мужчина утонул. Следователи выясняют все обстоятельства происшествия: запрошена документация и записи камер видеонаблюдения.

Добавим, в 2018 году на территории Пермского края на производстве травмированы 837 человек, в 2017 году — 917. Снизилось и число погибших: с 31 в 2017 году до 28 — в 2018 году.