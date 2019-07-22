Хараре, , 11:39 — REGNUM

Представители Организации Объединенных Наций заявляют, что продовольственный кризис в Зимбабве переходит «в разряд чрезвычайной ситуации», передает VOA Africa.

В заявлении организации говорится, что большинство населения испытывает нехватку продовольствия из-за засухи, вызванной Эль-Ниньо, а также из-за продолжающегося экономического спада. Эль-Ниньо — колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, оказывающее заметное влияние на климат.

Репортер VOA Коламбус Мавхунга из города Эпворт недалеко от столицы страны Хараре передает, что город в числе многих других в стране остро нуждается в продовольственной помощи.

Так, безработная 49-летняя жительница Эпворта Плаксидис Чибура рассказала, что ей нечем кормить ее внуков.

«Теперь мы едим только один раз в день. Иногда вся наша пища — это только овощи, которые мы выращиваем в нашем саду. Мы не может заработать деньги, чтобы купить еду», — рассказала она, добавив что не может позволить оплатить обучение детей в школе.

«Я надеюсь, что спонсоры доставят нам еду, особенно для детей», — отметила Плаксидис Чибура.

По данным правительства страны, для предотвращения голода Зимбабве необходимо 280 миллионов долларов США. Засуха и разрушительные последствия урагана «Идай», обрушившегося на страну в марте 2019 года, уничтожили посевы кукурузы, которая является основой пищи населения, рассказал репортер.

Координатор ООН в Зимбабве Бишоу Параджули заявил, что происходящее «из кризиса переходит в разряд чрезвычайной ситуации». Он добавил, что многие жители страны потеряли источник дохода, и текущая ситуация в сфере экономики очень тяжелая.

«Мы надеемся на помощь сообщества спонсоров», — заявил он VOA в пятницу, 19 июля.

Напомним, Зимбабве также сталкивается с нехваткой питьевой воды, что может спровоцировать появление таких заболеваний, как холера.