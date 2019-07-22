Чебоксары, , 11:28 — REGNUM

В Чебоксарах перед судом предстанет 37-летний житель города, которого обвиняют нападении на полицейского. Решением суда он оштрафован на 50 тыс. рублей. Об этом ИА REGNUM сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

Инцидент произошёл поздно 4 мая 2019 года. Согласно материалам дела, полицейские остановили на улице злоумышленника, который находился в состоянии алкогольного опьянения: он попытался скрыться, но его задержали патрульные.

«Не желая быть привлеченным к административной ответственности, мужчина неожиданно ударил одного из них двумя руками — тот упал на асфальт, ударившись затылочной частью головы о бетонный бордюр», — сказал Олег Дмитриев.

Суд признал злоумышленника виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Ему назначено 50 тыс. рублей штрафа. Приговор суда не вступил в законную силу.

Также он привлечён к административной ответственности за хулиганство.

Отметим, что накануне в Ядринском районе Чувашии задержали водителя, который при попытке бегства разбил лобовое стекло патрульной машины. Было установлено, что злоумышленник не имел водительских прав и находился в состоянии алкогольного опьянения. Также выяснилось, что машина, которой управлял злоумышленник, принадлежит жителю Нижегородской области.

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