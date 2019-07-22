Чебоксары, , 11:07 — REGNUM

В чувашской Шумерле вынесен приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора дворца культуры, которая требовала от подчинённых передачи ей части премий и стимулирующих выплат. Об этом ИА REGNUM сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

Коррупция Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Перед судом предстал бывший директор дворца культуры «Восход» города Шумерля. Согласно материалам дела, с декабря 2017 года по ноябрь 2018 года злоумышленница незаконно требовала от восьми подчиненных передачи ей части премий и выплат стимулирующего характера — всего на общую сумму более 50 тысяч рублей.

«Опасаясь негативных последствий, пострадавшие были вынуждены исполнять указанные требования, а осуждённая использовала полученные денежные средства по своему усмотрению», — сказал Олег Дмитриев.

По его словам, ущерб по уголовному делу был возмещён полностью. Фигурантку уголовного дела признали виновной в совершении шести эпизодов преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Ей назначено 30 тыс. рублей штрафа. Также она на три года лишена права занимать руководящие должности.

В мэрию Шумерли внесено представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступлений.

Читайте также: Экс-заведующая детсада в Чувашии забирала премии у подчинённых

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии вынесен приговор бывшей заведующей одного из детских садов Канаша, которую обвиняли в серии должностных преступлений. Она фальсифицировала табели рабочего времени, заставляла подчинённых передавать ей часть премии и фиктивно трудоустроила свою мать. Канашский районный суд признал экс-заведующую детсада виновной в присвоении средств и превышении полномочий, назначив два года условного срока.