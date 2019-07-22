Горно-Алтайск, , 10:55 — REGNUM

На озере Телецком в Республике Алтай произошло столкновение катера с баржей. Как сообщили ИА REGNUMв пресс-службе Управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу, в результате происшествия пострадали пять человек.

Катер столкнулся с баржей УТ МВД России по СФО сибфоут.мвд.рф

Сотрудники транспортной полиции выяснили, что граждане отдыхали в кафе и хотели утром поехать в туристическую базу на урочище Усть-Тюбэ. Для этого они зафрахтовали катер.

«Трое из пяти пассажиров легли отдыхать в носовой части катера. В виду густого тумана судоводитель не увидел пришвартованный водный транспорт и допустил с ним столкновение», — сообщили в МВД.

Возбуждено головное дело по статье за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена. Виновным может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.