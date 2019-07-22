Чита, , 10:39 — REGNUM

Власти Могочинского района Забайкальского края известили об ухудшении паводковой обстановки из-за многодневных проливных дождей и призвали граждан прибрежных территорий во избежание несчастных случаев приготовиться к эвакуации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На официальном сайте муниципалитета сказано, что жителям района необходимо собрать документы и вещи, а также вывести домашних животных, птицу в безопасную местность.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 26 июня 2019 года мощнейшее наводнение из-за проливных дождей пришло в соседнюю Иркутскую область. От воды пострадали более 100 населённых пунктов, в которых проживает более 38 тысяч человек. Власти Забайкальского края находятся в постоянной готовности к подобному ЧП и устранению его возможных последствий.

В начале июля из-за подъёма уровня горных рек разрушены два моста в Красночикойском и Тунгокоченском районах.

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