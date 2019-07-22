Махачкала, , 10:09 — REGNUM

В Дагестане обнаружен автомобиль с телом мужчины. У погибшего были следы от пулевых ранений. Инцидент произошел возле села Хунгия в Кайтагском районе, сообщила пресс-служба МВД на своей странице в Instagram.

По данным полицейского ведомства, очевидцы сообщили, как машина внезапно выехала на обочину и опрокинулась в кювет. В перевернутом автомобиле находился погибший водитель. Однако его смерть, как полагают полицейские, произошла не в результате ДТП, а от огнестрельного ранения.

Позже в отдел МВД явился местный житель, который признался в убийстве. По его словам, в результате конфликта со своим односельчанином он выстрелил в него из ружья, после чего тот сел за руль и скончался от ранения во время движения.

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