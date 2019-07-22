Рязань, , 10:00 — REGNUM

В министерстве транспорта Рязанской области, а также в квартирах экс-главы ведомства и бывшего замминистра полиция провела обыски. Следственные мероприятия прошли 19 июля в рамках уголовного дела, возбуждённого по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой лиц либо в особо крупном размере». Расследование связано с ремонтом моста через реку Ока, который выполнили в 2018 году.

Обыск (cc) RobillardMichel

По сообщению интернет-газеты «Вид с боку», директора ООО «АльянсДорСтрой» задержали 19 июля. В этот же день обыски провели в офисах «АльянсДорСтроя», в региональном Минтрансе, а также в квартире бывшего заместителя министра транспорта. 20 июля Советский районный суд Рязани продлил срок задержания директора компании на 72 часа. Официальных комментариев представителей силовых структур пока нет.

Министерство транспорта Рязанской области заказало ремонт моста, расположенный по дороге в сторону Солотчи, в 2018 году. Подрядчиком выступало ООО «АльянсДорСтрой». По завершению работ дорожное покрытие вызвало массу нареканий у автомобилистов. В региональном Минтрансе уверяли, что неровности находятся в пределах допуска. На ремонт моста потратили более 280 млн рублей.