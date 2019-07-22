Белосток, , 09:56 — REGNUM

20 июля в польском городе Белосток ЛГБТ-сообщество попыталось провести первый в местной истории гей-парад, однако он был сорван активистами из околофутбольной среды, передает польский канал TVN24.

Участники гей-парада отправились к центру города, где уже несколько часов проходил митинг за сохранение памятника Героям Белостокской земли. Среди них были футбольные фанаты, которые выкрикивали лозунги «это Польша, не Брюссель — здесь перверсий не потерпим» и им подобные.

Агрессивно настроенные активисты заблокировали марш гомосексуалистов и забросали его участников камнями, яйцами, петардами и бутылками. Полиция применила слезоточивый газ для разгона хулиганов. Те применили агрессию и по отношению к сотрудникам правопорядка. Были задержаны 25 человек.

«Не было и не будет позволения на хулиганские действия, наносящие ущерб правам других. Каждый, кто допускает нарушение закона или мешает полиции выполнять долг, должен столкнуться с последствиями. Полиция всегда будет решительно реагировать на проявление подобного поведения», — написала об этом на своей странице в Twitter министр внутренних дел Польши Эльжбета Витек.

В итоге участникам гей-парада пришлось изменить запланированный маршрут и отказаться от произнесения речей. По оценке полиции, в нем приняли участие 800 человек. События в Белостоке вызвали большой ажиотаж как во всей Польше, так и в других странах Европейского союза.