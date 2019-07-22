Чита, , 09:39 — REGNUM

В Чите задержан майор МЧС Забайкальского края Иван Пименов. Сотрудники ФБС задержали его прямо во время планерки исполняющего обязанности руководителя администрации города Александра Сапожникова, сообщает портал Zab.ru.

По данным издания, Пименов подозревается в хищении средств в особо крупном размере в составе группы лиц.

«Задержан заместитель начальника третьего отряда противопожарной службы Забайкальского края, майор МЧС Иван Пименов», — подтвердил агентству «Интерфакс» представитель регионального главка МЧС России.

В настоящее время проводятся следственные действия.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года в Москве был арестован главный специалист отдела надзора в области пожарной безопасности управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС майор Денис Панасевич. После пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове он предлагал усилить контроль за торговыми центрами и заявлял, что Госпожнадзор подготовил законопроект о расширении функций ведомства.