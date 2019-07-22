Душанбе, , 09:32 — REGNUM

Четыре человека погибли в результате ДТП на автодороге Ишкашим — Лангар — Тускул в Ишкашимском районе Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана. Об этом сообщили 22 июля в пресс-службе МВД республики.

В министерстве уточнили, что ДТП произошло 20 июля в 12 часов 30 минут. Водитель автомобиля «Хендэ-Галлопер» не справился с управлением транспортным средством и опрокинулся в реку Пяндж. В результате ДТП погибли четыре человека и еще один госпитализирован в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля в Бальджуванском районе Хатлонской области Таджикистана произошло ДТП, в результате которого погибли пять человек. Водитель грузовика «Урал» не справился с управлением, что привело к опрокидыванию транспортного средства.

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