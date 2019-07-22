Ростов-на-Дону, , 09:30 — REGNUM

В международном аэропорту Ростова-на-Дону были задержаны два рейса в Москву. Пассажиры «Платова» были вынуждены несколько часов ожидать двух вылетов, которые все-таки состоялись.

Две авиакомпании — «Россия» и S7 — не смогли вовремя отправить два борта в российскую столицу из-за технических неисправностей. Как сообщает ряд региональных массмедиа, оба самолёта покинули воздушную гавань «Платов».

»Рейс авиакомпании «Россия», который должен был улететь в 20:10 мск 21 июля, вылетел в 03:09 мск [22 июля]», — цитирует ТАСС представителя справочной службы ростовского аэропорта.

Что касается борта S7, который не смог вовремя взлететь по техническим причинам, то он также покинул ростовский аэропорт в 8:24 мск 22 июля. Пассажиры ожидали вылета около 11 часов.

Точных причин, по которым рейсы пришлось отложить, в авиакомпаниях не называют. По неофициальным сведениям, борту авиакомпании S7 потребовалась замена колеса.