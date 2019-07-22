Омск, , 08:22 — REGNUM

В Омской области следствие устанавливает обстоятельства смерти двух пенсионерок, проводятся доследственные проверки. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 июля в областном следственном управлении СКР.

По предварительным данным, в селе Мельничное Омского района во дворе своего дома 19 июля была обнаружена 59-летняя женщина с повреждением бедренной артерии, вызвавшим массивную кровопотерю. Сельчанка скончалась, по словам очевидцев, женщину забодал её бык.

21 июля в открытом погребе во дворе дома в селе Увальная Бития Саргатского района соседи обнаружили 73-летнюю женщину. Она умерла, отравившись скопившимися газами в долго непроветриваемом погребе.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2014 году в Калужской области бык насмерть забодал пастуха. По словам скотницы, до этого молодой бык неоднократно пытался нападать на людей.

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