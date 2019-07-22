Воронеж, 22 июля 2019, 07:50 — REGNUM
В Воронежской области столкнулись два транспортных средства — автомобиль «Мазда-3» и КамАЗ. Об этом сообщает Главное управление МВД России по региону.
ДТП произошло 21 июля на 13-м км автодороги Панино — Верхняя Хава — Малая Приваловка в Верхнехавском районе. По последним данным, в результате происшествия пострадали три человека.
«Водитель автомобиля «Мазда-3»… допустил столкновение с автомобилем КамАЗ», — говорится в сообщении.
В настоящее время выясняются причины аварии.
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