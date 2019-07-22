Иркутск, , 07:53 — REGNUM

ГУ МВД по Иркутской области обнародовало подробности смертельного ДТП с участием автомобиля скорой помощи. Авария произошла в 1,5 километра от села Харбатово накануне вечером, 21 июля, на трассе Иркутск — Усть-Ордынский — Жигалова.

Беременная женщина погибла по пути в роддом Цитата из видео ГУ МВД по Иркутской области

Автоинспекторы установили, что 54-летний водитель скорой медицинской помощи не справился с управлением и допустил опрокидывание машины. В результате ЧП 40-летняя местная жительница, которая транспортировалась из поселка Качуг в родильный дом поселка Усть-Ордынский, погибла от полученных травм. Также госпитализация понадобилась женщине-фельдшеру.

По данным правоохранителей, водитель скорой скрылся с места трагедии, но был оперативно задержан в лесном массиве. В ходе разбирательства выяснилось, что он был нетрезв и ему тоже потребовалась медицинская помощь. Межмуниципальным отделом МВД России «Качугский» проводится доследственная проверка.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце июня 2019 года в Благовещенске (Амурская область) карета скорой помощи, доставлявшая в больницу пожилую женщину, попала в аварию, столкнувшись с мотоциклом. В результате дорожно-транспортного происшествия были травмированы работник скорой помощи и рулевой двухколёсного байка. Также зафиксирована смерть пожилой женщины, доставляемой в больницу по вызову.

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