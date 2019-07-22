Улан-Удэ, , 07:50 — REGNUM

Пока ливни затапливают сёла в пригороде Улан-Удэ, в районах Бурятии из-за гроз возникают лесные пожары. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе агентства лесного хозяйства республики (РАЛХ).

Лесной пожар (сс) Kaibab National Forest

В выходные, 21−22 июля, в Бурятии велись работы по тушению 11 лесных пожаров в шести районах. Причиной некоторых из них, по сообщению РАЛХ, стали сухие грозы. В тушении были задействованы более трёхсот сотрудников лесной охраны, пожарных-десантников и лесопользователей, а также 58 единиц лесопожарной и тяжелой техники.

Из-за сложной ситуации с пожарами на территориях Забайкальского национального парка, Джергинского заповедника и Северо-Байкальского района введён режим ЧС.

Кроме того, под наблюдением находятся семь термоточек в Северобайкальском районе, четыре термоточки в Баунтовском районе, две термоточки в Курумканском районе, одна термоточка в Муйском районе.

«Комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС принято решение о приостановлении тушения, в связи с тем, что по данным пожарам отсутствует угроза населенным пунктам и объектам экономики и прогнозируемые затраты на тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть причинен», — добавили в пресс-службе агентства.

Добавим, на территории республики с апреля действует особый противопожарный режим, который предполагает ограничение пребывания людей в лесах. Лесники просят жителей Бурятии соблюдать правила пожарной безопасности. Разведение костров в необорудованных местах строго запрещено.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние недели в республике пожары перемежаются с паводками из-за ливней. Если в посёлке Сотниково под Улан-Удэ пришлось эвакуировать более сотни детей из оздоровительного центра из-за пожаров, то в Закаменском районе — жителей дачного посёлка из-за наводнения.

Читайте также:

Лесной пожар подошел к столице Бурятии: эвакуировано больше ста детей

Вышедшая из берегов река в Бурятии подтопила дачные участки

В пригороде Улан-Удэ подтоплены до 30 домов