Мюнхен, Германия, , 07:29 — REGNUM

21 июля в немецком Мюнхене был арестован подозреваемый в убийстве пропавшей без вести гражданки РФ Марии Герцуски и ее 16-летней дочери, пишет газета Bild.

Арестованный — супруг 41-летней Герцуски Роман Х., родившийся в Санкт-Петербурге и перебравшийся на постоянное место жительства в Германию. Именно он сообщил в полицию, что его жена пропала вместе со своей дочерью 13 июля.

«Обстоятельства дела приводят к подозрению в насильственном преступлении», — заявил пресс-секретарь полиции Маркус да Глория Мартинс.

Следователи исключают версию, что женщины могли тайком уехать: их паспорта и автомобиль остались дома.

Как сообщил полиции Роман Х., днем 13 июля мать и дочь вышли из своей квартиры на Оттобруннерштрассе, расположенной в южной части Мюнхена, за покупками и не вернулись.