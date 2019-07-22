Пермь, , 07:12 — REGNUM

В Пермском крае на 21 июля все муниципальные образования освободились от воды, которая зашла в жилой сектор населенных пунктов из-за сильных дождей и разлива рек. Режим ЧС продолжает действовать только в одном районе — Гайнском, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

Оскар Клод Моне. Паводок. 1896

Напомним, 13−16 июля в Пермском крае прошли обильные дожди. В результате в ряде населенных пунктов из-за наводнения подтопленными оказались дома и приусадебные участки, размыты мосты и дороги. Шесть деревень паводок отрезал от Большой земли. В Юрлинском, Кудымкарском и Гайнском районах вводили режим ЧС. В Юрлинском районе пришлось эвакуировать 54 человека.

Читайте ранее в этом сюжете: Наводнение и эвакуация: в Прикамье введён режим ЧС