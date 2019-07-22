Сеул, , 06:56 — REGNUM

Южнокорейское морское судно было захвачено пиратами у берегов Малайзии возле входа в Сингапурский пролив, сообщает 22 июля южнокорейское информагентство Yonhap.

Пираты Цитата из к/ф «Пираты XX Века». Реж. Борис Дуров. 1979. СССР

Сообщается, что судно CK Bluebel подверглось атаке неизвестных вооруженных людей около 04:25 утра примерно в ста милях от входа в пролив.

«Обычные грузовые суда движутся со скоростью ниже 15 узлов, — заявили в министерстве морских дел и рыболовства. — Но быстроходный катер, управляемый пиратами, приблизился к грузовому судну со скоростью более 20 узлов. После этого семь вооруженных пиратов поднялись на борт и напали на моряков в течение примерно 30 минут».

Сообщается, что вооруженные бандиты украли у команды 13 тысяч долларов США и личные вещи: телефоны, одежду, обувь. Во время завязавшейся было потасовки некоторые матросы получили незначительные ушибы. Ограбив команду, пираты покинули корабль.

Правительство Республики Корея предупредило об активности пиратов в этом регионе и попросило моряков сохранять бдительность.