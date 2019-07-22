Ясный, Оренбургская область, , 06:54 — REGNUM

В Ясненском городском округе Оренбургской области во время борьбы с крупным природным пожаром погиб сотрудник пожарно-спасательной части — 33. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС по региону.

Степной пожар

Напомним, с 21 июля в Ясном действует режим ЧС. Из-за сильного ветра и жары огонь стремительно распространялся и угрожал населенному пункту Акжарское. В техникуме на территории города Ясный приготовили пункт временного размещения на случай ухудшения обстановки и эвакуации жителей села (350 человек).

Обошлось без эвакуации. Угроза перекидывания огня на село была ликвидирована. Однако борьба с огнем стала неравной для сотрудника МЧС. Работая на пожаре в сложнейших условиях без перерыва на протяжении длительного времени, он трагически погиб.

«Для нас это невосполнимая утрата. Руководство и весь личный состав ГУ МЧС России по Оренбургской области выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего», — сказали в ведомстве.

Стоит отметить, что в восточном Оренбуржье сохраняется пятый класс чрезвычайной пожарной опасности. Режим ЧС действует в трех муниципальных образованиях: Ясненском городском округе, Домбаровском и Новоорском районах. На их территориях зафиксированы крупные ландшафтные пожары. Среди причин названы жаркая и ветреная погода, а также беспечность населения, которое не соблюдает элементарные правила пожарной безопасности на природе.

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