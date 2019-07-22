Берёзовский, Свердловская область, , 06:47 — REGNUM

В свердловском городе Берёзовском пять человек пострадали после столкновения автомашины и рейсового автобуса. Об этом пишет издание Накануне.Ru.

Автобус «Мерседес» ехал из Екатеринбурга в Берёзовский. Внутри было 12 человек. По данным ГИБДД, за рулём машины «Хендай Солярис» был 18-летний гражданин.

После столкновения с автобусом автомобиль загорелся. Пострадали четверо пассажиров автобуса и водитель легковушки. Их доставили в больницу.