Иркутск, , 06:43 — REGNUM

В Иркутской области ухудшается ситуация с природными пожарами. Если накануне, 21 июля, в регионе действовало 86 лесных пожаров общей площадью почти 217,5 тысячи гектаров, то на 22 июля зарегистрировано уже 100 возгораний на территории почти в 285 тысяч гектаров. По данным регионального ГУ МЧС РФ, по состоянию на 7:00 пожары действуют в Бодайбинском, Жигаловском, Казачинско-Ленском, Катангском, Киренском, Мамско-Чуйском, Ольхонском, Усть-Илимском и Усть-Кутском районах. Причём, только 10 из них локализованы.

Из общего количества возгораний 76 пожаров на площади 237 325 га не будут потушены, так как находятся в труднодоступной местности и в далеко от населённых пунктов.

Вместе с пожарами в регион пришло задымление. Как уже сообщало ИА REGNUM, оно накрыло Братский, Чунский, Усть-Илимский, Нижнеилимский, Усть-Кутский районы. Также, согласно прогнозам, в область задымления могут попасть Тайшетский, Катангский и Киренский районы.

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