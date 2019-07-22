Лондон, , 03:38 — REGNUM

Владельцы собаки породы чихуахуа из юго-западного английского графства Девон встревожены судьбой своего питомца, унесенного в неизвестном направлении чайкой, сообщает 21 июля британский таблоид The Daily Mail.

Как сообщила хозяйка, 4-летний пес Гизмо играл на двое их домовладения, когда неожиданно спикировавшая на него чайка схватила его за морду и унесла.

«Она унесла Гизмо так далеко, что мы больше не могли его видеть», — рассказала хозяйка, отметив также, что ей больше ничего не известно о судьбе питомца.

Напомним, большинство чаек являются плотоядными птицы с довольно широким рационом. В их меню могут входить рыбы, насекомые, небольшие птицы и даже мелкие млекоптитающие. Некоторые виды способны улетать на кормежку за десятки километров от водоемов.