Хабаровск, , 03:27 — REGNUM

Следователи СУ СК В Хабаровском крае проверяют дикую историю с появившимся в сети самодельным видео, на котором школьницы в полуобнаженном виде танцуют на кладбище, на могилах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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На видео запечатлены танцы на погосте, предположительно в Хабаровске.

Следователи сейчас решают, попадают ли подобные действия под статью 244 УК РФ (осквернение могил). В СМИ появляются различные версии происшествия. Одна из них озвучена одной из участниц, сообщившей, что ей угрожал неизвестный в интернете. Незнакомец, якобы, грозил расправой, если видео с танцами на погосте не появится в Сети.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года в Приморье задержали молодого человека 18 лет, подозреваемого в осквернении памятники Ленину. В полиции он признался, что совершил правонарушение под воздействием алкоголя.