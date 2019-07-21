Исламабад, , 20:44 — REGNUM

На северо-западе Пакистана в результате нападения на полицейский контрольно-пропускной пункт (КПП) и взрыва возле входа в больницу погибли восемь человек. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на свои источники.

Инциденты произошли в воскресенье, 21 июля, в городе Дера-Исмаил-Хан. По последним данным, в районе КПП погибли двое сотрудников правоохранительных органов, а в районе больницы — погибли двое силовиков и четверо мирных жителей.

В настоящее время на месте терактов работают сотрудники специальных служб.

Как передавало ИА REGNUM, 16 мая военные Пакистана уничтожили в городе Мастунг девять террористов.

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