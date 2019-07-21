Чебоксары, , 20:30 — REGNUM

В Ядринском районе Чувашии задержали водителя, который при попытке бегства разбил лобовое стекло патрульной машины. В ходе разбирательств установлено, что машина, которой управлял злоумышленник, принадлежит жителю Нижегородской области — госзнаки и свидетельство о регистрации транспортного средства были изъяты в связи с нахождением в розыске как утраченная спецпродукция. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по Чувашии.

Инцидент произошёл в Ядринском районе в рамках операции «Нетрезвый водитель». На автодороге Никольское — Ядрин — Калинино при виде патрульной машины ВАЗ-2110 развернулся через сплошную линию разметки и проследовал в сторону Ядрина. Водитель проигнорировал требование об остановке, поданном через громкоговоритель. В ходе преследования «Жигули» вылетели в кювет, правонарушитель попытался скрыться от полицейских и при попытке перепрыгнуть через перегородивший ему путь служебный автомобиль повредил лобовое стекло, капот и переднюю стойку «Весты», после чего был задержан.

По данным полиции, за рулём находился 23-летний житель Ядринского района, у которого не было прав, и он находился в состоянии алкогольного опьянения.

«ВАЗ-2110, которой управлял молодой человек, принадлежит жителю Нижегородской области. Государственные регистрационные знаки и свидетельство о регистрации изъяты в связи с нахождением в розыске как утраченная спецпродукция», — говорят в полиции.

Отметим, что в Чувашии периодически происходят необычные инциденты при задержании. К примеру, 26 января 2012 года в селе Большие Яльчики Яльчикского района сотрудник ДПС остановил автомобиль, водитель которого не был пристёгнут ремнём безопасности. В ответ на требование предъявить документы, нарушитель продолжил движение, и полицейский через открытое боковое стекло попытался вытащить ключи из замка зажигания, однако злоумышленник увеличил скорость и 50 метров протащил на капоте сотрудника ДПС, который в результате упал на дорогу.

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Ранее был осуждён чебоксарец, устроивший гонку преследования с полицейским на капоте: он провёз сотрудника ОВД на капоте машины 100 метров, после чего резко повернул вправо и скинул его с автомобиля. Обвиняемого удалось задержать сотрудникам органов внутренних дел в ходе преследования на служебном автомобиле. Мужчина состоял на учёте у психиатра и был признан невменяемым.