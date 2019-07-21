Нашвилл, США, , 19:55 — REGNUM

Два самолёта, принадлежащие авиакомпании Southwest Airlines, столкнулись в международном аэропорту города Нашвилл в американском штате Теннесси. Об этом 21 июля сообщает телеканал WSMV.

Инцидент произошёл вечером 20 июля во время буксировки воздушных судов по территории аэропорта. Один из самолётов задел крыло второго.

В результате происшествия никто не пострадал. Оба воздушных судна были сразу же после столкновения сняты с полётов для проведения техосмотра.

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