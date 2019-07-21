Нальчик, , 19:37 — REGNUM

Два альпиниста из Санкт-Петербурга сорвались при восхождении в горах Кабардино-Балкарии. Об этом 21 июля сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

ЧП произошло около 16:40 мск в Черекском районе Кабардино-Балкарии на горе Урал, чья высота составляет 4300 метров над уровнем моря. Группа альпинистов из двух человек сорвалась в ущелье и не подаёт признаков жизни. Группа была зарегистрирована в альплагере «Безенги».

Информация о происшествии поступила от группы, шедшей параллельным маршрутом.

В ГУ МЧС отметили, что ситуация станет окончательно ясна лишь когда до альпинистов доберутся спасатели. На место ЧП выдвинулась группа спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда из шести человек.

Ранее ИА REGNUMсообщало о двух туристах, попавших под снежную лавину в горах Алтая. Один из туристов погиб, другой с травмами был эвакуирован вертолётом в республиканскую больницу в Горно-Алтайске.

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