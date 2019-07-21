Анкара, , 19:17 — REGNUM

Новые удары по объектам Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака нанесли принадлежащие Военно-воздушным силам (ВВС) Турции военные самолеты. Об этом в воскресенье, 21 июля, сообщает Anadolu Ajans со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

По данным военного ведомства, воздушная операция, в результате которой были уничтожены склады с боеприпасами и огневые позиции повстанцев, проводилась в районе Метина.

Как передавало ИА REGNUM, РПК считается в Турции террористической организацией. Члены РПК сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

Читайте также: ВВС Турции «нейтрализовали» пятерых членов РПК в Ираке

Читайте развитие сюжета: В Турции «нейтрализовали» разыскиваемых курдских повстанцев — СМИ