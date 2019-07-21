Анкара, 21 июля 2019, 19:17 — REGNUM
Новые удары по объектам Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака нанесли принадлежащие Военно-воздушным силам (ВВС) Турции военные самолеты. Об этом в воскресенье, 21 июля, сообщает Anadolu Ajans со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.
По данным военного ведомства, воздушная операция, в результате которой были уничтожены склады с боеприпасами и огневые позиции повстанцев, проводилась в районе Метина.
Как передавало ИА REGNUM, РПК считается в Турции террористической организацией. Члены РПК сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.
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