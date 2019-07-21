Оренбург, , 19:09 — REGNUM

Угрозу распространения огня с горящей сухой травы на село Акжанское удалось снять пожарным в Оренбургской области. Об этом 21 июля сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Сообщение о возгорании сухой травы на территории Ясненского городского округа в непосредственной близости от села Акжарское поступило в региональное управление МЧС в 09:35 по местному времени. Существовала непосредственная угроза распространения огня непосредственно на село.

К ликвидации травяного пожара была привлечена местная пожарная добровольная команда, трактор К-700 для опашки территории и две пожарные автоцистерны.

Кроме того, в месте пожара бортом МИ-8 МЧС России было произведено 20 сбросов воды.

В настоящее время угроза распространения пожара на населённый пункт снята полностью. На месте продолжает работу специализированная лаборатория для контроля качества атмосферного воздуха.

Ранее ИА REGNUMсообщало о введении режима ЧС в Домбаровском районе Оренбургской области. Общая площадь выжженных пожаром земель в Оренбургской области составила 50 тысяч га.

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