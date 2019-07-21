Иркутск, , 19:04 — REGNUM

Число пропавших без вести из-за паводков в Иркутской области выросло с 7 до 8 человек. Об этом 21 июля сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

«По состоянию на 21 июля, обнаружены погибшими 25 человек, из них в Нижнеудинском районе — 5 человек, в Тулуне и Тулунском районе — 19, в Тайшетском районе — один человек. Числятся без вести пропавшими 8 человек», — говорится в заявлении.

Ранее по данным ведомства речь шла о 7 без вести пропавших человек и о 25 погибших.

Как передавало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось в конце июня и было вызвано проливными дождями. В результате паводка подтопленными оказалось 109 населенных пунктов, общей численностью населения 42,76 тыс. человек, в 10 муниципальных образований региона.