Москва, , 17:58 — REGNUM

33 авиарейса задержано либо отменено в аэропортах города Москвы. Об этом 21 июля сообщает информационный портал «Яндекс. Расписания».

Больше всего изменений в расписании авиарейсов произошло в аэропорту «Внуково». Здесь были задержаны 19 авиарейсов.

В аэропорту «Домодедово» было задержано два авиарейса, три отменено. В аэропорту «Шереметьево» задержаны девять авиарейсов.

О причинах задержки и отмены авиарейсов ничего не сообщается.

Ранее ИА REGNUMсообщало о задержке либо отмене более 40 авиарейсов в воздушных гаванях города Москвы.

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