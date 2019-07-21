Абуджа, , 17:57 — REGNUM

Как минимум 37 человек погибли в результате нападения неизвестной террористической группировки на населённые пункты на северо-западе Нигерии. Об этом 21 июля сообщает агентство AFR.

Согласно поступившей информации, нападению подверглись жители как минимум трёх деревень в штате Сокото. Нападавшие открыли стрельбу по местным жителям и подожгли местный рынок.

Отмечается, что северо-запад Нигерии является одним из самых опасных регионов в стране. Здесь активно действуют несколько террористических группировок, в том числе члены исламистского движения «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ранее ИА REGNUMсообщало о нападении террористов на военнослужащих армии Нигерии на северо-востоке страны. Боевики убили по меньшей меря пять человек и ранили более десятка.

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