Салехард, , 17:17 — REGNUM

В Ямало-Ненецком автономном округе восстановлено движение поездов, нарушенное после схода вагонов с углём. Об этом пишет издание «Накануне.Ru».

Авария произошла утром 20 июля на однопутном участке Собь — Харп Северной железной дороги. Как ранее сообщало ИА REGNUM, с рельсов сошло 13 вагонов. В связи с этим было задержано несколько поездов. Поезд «209 Лабытнанги — Москва опоздал на 17 с половиной часов, а поезд №22 Москва — Лабытнанги — на 11.

В итоге последствия аварии устранены. Пассажиры опоздавших поездов были обеспечены водой и питанием. Руководство Северной ж/д принесло гражданам извинения за возникшие неудобства.

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