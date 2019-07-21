Полтава, Украина, , 17:36 — REGNUM

Памятник генералу Николаю Ватутину исписали красной краской неизвестные вандалы в Полтаве. Об этом 21 июля сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины в Полтавской области.

Памятник генералу Николаю Ватутину в Полтаве (cc) Posterrr

Отмечается, что вандалы закрасили красной краской инициалы генерала Ватутина и написали на памятнике слово «враг». Следственно-оперативная группа, выехавшая на место происшествия, квалифицировала произошедшее как хулиганство.

Напомним, памятники генералу Ватутину на Украине неоднократно подвергались нападениям вандалов.

Ранее ИА REGNUMсообщало о разрушении памятника Ватутину в Черниговской области. Это сделали члены неонацистской организации «Сокол» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), о чём экстремисты сами сообщили на странице организации в социальной сети Facebook.

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