Санкт-Петербург, , 16:22 — REGNUM

Трое подозреваемых в нападении на 16-летнего подростка были задержаны сотрудниками полиции в Санкт-Петербурге. Об этом 21 июля сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Нападение на подростка 2003 года рождения произошло в Адмиралтейском районе города 20 июля в арке одного из жилых зданий по улице Садовой.

По предварительной информации, нападение на школьника совершили трое неизвестных, которые ударили потерпевшего несколько раз и отобрали у него мобильный телефон, после чего скрылись. Школьник был госпитализирован в тяжёлом состоянии в местную больницу.

Сотрудники полиции задержали по подозрению в нападении на подростка двоих неработающих мужчин 37 и 39 лет и одну женщину 32 лет. Один из задержанных мужчин ранее был неоднократно судим. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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