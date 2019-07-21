Киев, 21 июля 2019, 16:06 — REGNUM
Конфликт между работниками двух конкурирующих служб по оказанию ритуальных услуг в Киевской области перерос в драку со стрельбой. Об этом 21 июля сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.
Инцидент произошёл в городе Ирпене в Киевской области. По данным ведомства, представители двух конкурирующих компаний одновременно приехали забирать тело погибшего и не смогли мирно решить, какая из компаний будет оказывать услуги по погребению близким покойного.
В ходе ссоры один из мужчин нанёс своему оппоненту удар кулаком в лицо, после чего выхватил пистолет и сделал два выстрела. В результате происшествия пострадали четыре человека, один из пострадавших был госпитализирован с огнестрельным ранением.
Сотрудники полиции задержали подозреваемого, 59-летнего жителя поселка городского типа Гостомель. На месте происшествия было изъято оружие ПМР калибра 9 миллиметров, разрешительные документы на него, магазин и шесть патронов с резиновыми пулями.
Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Сотрудники продолжают выяснение обстоятельств произошедшего.
Ранее ИА REGNUMсообщало о стрельбе на севере Москвы, которую открыл по группе людей из травматического пистолета неизвестный стрелок. В результате стрельбы травмы получили два человека, стрелявший разыскивается.
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