Пекин, , 15:24 — REGNUM

Гонконгский актёр Саймон Ям получил ножевое ранение во время выступления на сцене в Китае. Об этом 21 июля сообщает газета South China Morning Post.

По предварительной информации, нападение на актёра произошло во время церемонии открытия магазина строительных материалов в городе Чжуншань провинции Гуандунь. В момент, когда Ям вручал призы на сцене, к нему подошёл мужчина и нанёс несколько ударов ножом.

64-летний актёр был госпитализирован с ранениями рук и брюшной полости. Ему была сделана операция, сейчас состояние Яма врачи оценивают как стабильное, угрозы для жизни нет. В настоящее время Ям вернулся в Гонконг и продолжает лечение там.

Нападавший был задержан охраной. По предварительным данным, злоумышленник был опознан как местный житель 53-х лет, у которого ранее была диагностирована шизофрения.

Саймон Ям наиболее известен российским зрителям по роли злодея Чэня Ло, сыгранной им в фильме «Лара Крофт: расхитительница гробниц 2 — Колыбель жизни».

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