Одесса, Украина, , 15:08 — REGNUM

Сотрудники украинской полиции проверяют информацию о минировании четырех избирательных участков в Раздельнянском районе Одесской области. Об этом сегодня, 21 июля, сообщает пресс-служба управления Национальной полиции Украины по Одесской области.

В правоохранительные органы поступила анонимная информация о том, что как минимум четыре избирательных участков в Раздельнянском районе якобы заминированы. Сообщение о том, что в зданиях произойдет взрыв, поступило по спецлинии «102» уточнили в полиции.

На данные участки были направлены следственно-оперативные группы полиции, а также работники взрывотехнического управления, кинологического центра и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Ранее поступала информация о том, что якобы заминированы четыре избирательных участка в Беляевском районе Одесской области. Проверка следов взрывчатки не выявила.