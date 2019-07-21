Одесса, Украина, 21 июля 2019, 15:08 — REGNUM
Сотрудники украинской полиции проверяют информацию о минировании четырех избирательных участков в Раздельнянском районе Одесской области. Об этом сегодня, 21 июля, сообщает пресс-служба управления Национальной полиции Украины по Одесской области.
В правоохранительные органы поступила анонимная информация о том, что как минимум четыре избирательных участков в Раздельнянском районе якобы заминированы. Сообщение о том, что в зданиях произойдет взрыв, поступило по спецлинии «102» уточнили в полиции.
На данные участки были направлены следственно-оперативные группы полиции, а также работники взрывотехнического управления, кинологического центра и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Ранее поступала информация о том, что якобы заминированы четыре избирательных участка в Беляевском районе Одесской области. Проверка следов взрывчатки не выявила.